07 декабря 2025 в 09:41

В Госдуме объяснили, чем должен сопровождаться рост лимита сверхурочных

Депутат Нилов: рост лимита сверхурочных должен сопровождаться повышенной оплатой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рост лимита сверхурочных работ со 120 до 240 часов в год должен сопровождаться повышенной оплатой, заявил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так он прокомментировал утверждение правительством дорожной карты, которая подразумевает двукратное увеличение годовой нормы сверхурочных работ к апрелю 2026 года, передает ТАСС.

Обсуждается и вопрос повышения стоимости труда. Сегодня у нас при переработках повышенная оплата: первые два часа — коэффициент 1,5, потом идет двойной коэффициент. И в том случае, если будет увеличение, то нужно и этот вопрос тоже предусмотреть: предусмотреть механизм оплаты, чтобы принцип справедливости сохранился, — отметил Нилов.

Говоря о самой инициативе, депутат заявил, что рынок труда неизбежно меняется, потому правила, которые принимались десятки лет назад, должны корректироваться. При этом он подчеркнул, что нужно заботиться о здоровье работающих россиян. Потому любые планы, которые подразумевают увеличение часов переработки или сокращение списка запрещенных профессий, нужно реализовывать «очень деликатно, аккуратно, в балансе».

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин отмечал, что за работу в новогоднюю ночь можно получить тройную оплату. Он отметил, что такой оклад можно получить из-за суммы критериев для оплаты с надбавкой — ночной, праздничный и сверхурочный. Депутат подчеркнул, что для работника предусмотрена возможность выбрать альтернативный вариант. По его словам, в качестве компенсации допустимо взять дополнительный выходной вместо оплаты в большем размере.

