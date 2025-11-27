День матери
27 ноября 2025 в 14:05

Россиянам раскрыли, сколько можно получить за работу в Новый год

Депутат Говырин: работа в Новый год может оплачиваться в тройном размере

Фото: Shutterstock/FOTODOM
За работу в новогоднюю ночь можно получить тройную оплату, рассказал интернет-изданию Regions депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что такой оклад можно получить из-за суммы критериев для оплаты с надбавкой.

В результате один час работы может быть одновременно оплачен по трем основаниям — как праздничный, ночной и, в некоторых случаях, как сверхурочный, что существенно увеличивает итоговый доход, — рассказал Говырин.

Депутат подчеркнул, что для работника предусмотрена возможность выбрать альтернативный вариант. По его словам, в качестве компенсации допустимо взять дополнительный выходной вместо оплаты в большем размере.

Ранее депутат Ярослав Нилов рассказал, что в этом году 31 декабря в России будет выходным днем. В общей сложности в предстоящие новогодние праздники россияне будут отдыхать 12 дней, вплоть до 11 января.

