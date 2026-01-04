Лабиринт, телебашня, старый дворец: лучшие бесплатные катки Москвы

В столице на каникулах обещают комфортную зимнюю погоду с легким морозцем. Самое время пойти всей семьей кататься на коньках, тем более что в Москве большой выбор площадок на любой вкус. Подробнее о ярких и уютных бесплатных катках — в материале NEWS.ru.

Каток на Болотной площади

В самом сердце столицы — на Болотной площади — работает бесплатный каток вместительностью до 500 человек. Он украшен праздничной елкой и символом 2026 года — огненной лошадью.

Площадка принимает гостей с 10:00 до 22:00 в будни и с 09:00 до 22:00 — в выходные и праздники. Сеансы длятся полтора — два часа с техническими перерывами. В понедельник каток не работает.

Вход на площадку по предварительной регистрации. Также работает пункт проката. Часовая аренда пары коньков стоит 500 рублей, залог — 2000.

Каток «Московские сезоны» на площади Революции

Совсем рядом с центральным катком страны, на площади Революции, работает уютный бесплатный каток «Московские сезоны» площадью 600 кв. м. Площадка открыта в будни с 11:00 до 22:00, в выходные и праздники — с 10:00 до 22:00. Нужна регистрация.

Прокат коньков на час стоит 50 рублей, залог — 2000. За 50 рублей можно арендовать защитный комплект или шлем с залогом в 1000 рублей. Также для выхода на лед можно взять валенки, они бесплатны, но потребуется залог в размере 1000 рублей.

Такие же катки «Московские сезоны» работают и в других районах столицы.

Каток в парке «Останкино» с видом на Телецентр

В северной части столицы, на территории живописного парка «Останкино» работает бесплатный каток площадью 1800 кв. м с искусственным льдом. Он находится рядом с Останкинской телебашней и дворцово-парковым ансамблем XVIII–XIX веков.

Вход на каток бесплатный, прокат коньков стоит 350 рублей в час с залогом наличными 3000 рублей. На площадке есть теплая раздевалка, туалеты и кафе. Вещи можно оставить в камере хранения, которые стоят от 100 до 200 рублей за сеанс, в зависимости от размера.

Посетители катка в Москве Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Каток на Воробьевых горах

Около Дворца пионеров на Воробьевых горах проект «Зима в Москве» открыл каток площадью 4000 кв. м. Здесь можно не только покататься по льду, но и обучиться катанию на лыжах, посетить мастер-классы или погулять по новогодней ярмарке.

На катке работает уютное кафе с панорамной террасой. Коньки и пингвинов-помощников можно взять напрокат. Вход на каток бесплатный, по предварительной регистрации.

Каток «Московские сезоны» в Зеленограде

На проекте «Московские сезоны» в Зеленограде работает каток площадью 1200 кв. м. Площадка участвует в фестивале «Путешествие в Рождество» и оформлена в стилистике зимней сказки. Рядом работает карусель, проходят мастер-классы, благотворительные акции, Дед Мороз и Снегурочка поздравляют маленьких гостей со сцены.

На катке можно взять напрокат коньки, защиту, помощника-пингвина, валенки для сопровождающих, а также заточить лезвия.

Каток «Московские сезоны» в Вешняках

В Вешняках на юго-востоке Москвы «Московские сезоны» открыли каток площадью 1800 кв. м в современном стиле. На площадке есть теплые раздевалки и прокат коньков, он обойдется в 50 рублей в час с залогом в 2000 рублей. Под залог в 1 тысячу рублей можно взять бесплатно валенки для сопровождающих. Аренда защиты стоит 50 рублей под залог в 1000 рублей.

На катке играет музыка. Вход бесплатный с обязательной регистрацией на сайте. Рядом с катком находится колесо обозрения и парк.

Посетители на открытии катка на Северном речном вокзале Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Каток-лабиринт у Северного речного вокзала

На Северном речном вокзале открылся бесплатный каток в форме лабиринта площадью целых 9000 кв. м. Одновременно на такой площадке смогут кататься 1500 москвичей и гостей столицы. Лед покрывает бо́льшую часть парка, включая фонтанные аллеи.

На территории катка есть кафе и зона ярмарки. Вход на площадку бесплатный, как и заточка лезвий. Также можно взять дополнительный инвентарь для катания. Для входа требуется предварительная регистрация. Прокат коньков стоит от 350 до 500 рублей, в зависимости от времени суток.

Каток в парке «Патриот»

Огромный атмосферный каток открылся в конце декабря в парке «Патриот» рядом с городом Кубинка в Одинцовском округе. Ледовое покрытие в форме круга находится рядом с главным храмом комплекса. Центр круга венчает нарядная ель, зона катания украшена яркой иллюминацией.

На территории катка работают теплые раздевалки и кафе, тюбинговая горка и горка для ледянок. Вход на них, как и на каток, бесплатный. Прокат коньков также бесплатный, под залог удостоверения личности.

