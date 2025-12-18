Путешествие в Новый год: российские города с невероятной атмосферой

Зима в России неодинаковая: где-то шипят морозы, где-то кружится снег, а где-то город превращается в новогоднюю сказку. NEWS.ru пообщался с руководителем турфирмы, тревел-блогером Наталией Ансталь, которая рассказала о местах, заигрывающих по-особенному именно в холодное время: от ночной подсветки набережных до уютных двориков, где запах глинтвейна и хвои напоминают дом. Приготовьтесь к путешествию по местам, в которые захочется вернуться, чтобы снова ощутить уникальный зимний настрой.

Санкт-Петербург — северная лирика воды и льда

Глубокие каналы, набережные, украшенные янтарным светом фонарей, и непредсказуемая погода создают чарующую игру контрастов между ледяной поверхностью воды и теплом городского быта. Переходы от белого дня к вечернему свечению превращают город в живую картину, которую хочется рассматривать снова и снова.

В Санкт-Петербурге проводятся регулярные новогодние мероприятия, в музейных пространствах и на набережных играет музыка. Туристы в этот период могут посетить Царское Село и увидеть, как жила императорская семья в Екатерининском дворце. Также можно прогуляться по залам знаменитого Эрмитажа.

Дворцовая площадь, Санкт-Петербург Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На Дворцовой площади находится главная городская елка, украшенная разнообразными игрушками. Также там располагаются ярмарка, ледяные скульптуры и горка. Не стоит забывать и о Невском проспекте. В предновогодний период украшенные иллюминацией фасады зданий обретают сказочные очертания. Обратите внимание на Думскую башню, дом Зингера, Строгановский дворец, дом Мертенса. Площадь перед Исаакиевским собором украшена праздничной иллюминацией, на ветках деревьев висят большие светящиеся звезды, а в середине сквера — ель. Многие рестораны и кафе города в преддверии праздников устраивают фотозоны, преображают интерьер и добавляют зимние блюда.

Нижний Новгород — уют и масштаб под снегом

Нижний Новгород предлагает сочетание старинных достопримечательностей и современных праздничных событий. В предновогодний период в городе преображаются локации, проходят различные мероприятия.

Туристам стоит посетить площадь Минина и Пожарского. Здесь устанавливается главная новогодняя елка города, вокруг которой разворачиваются основные гуляния, концерты и интерактивные программы в новогоднюю ночь. Территория площади украшается масштабными световыми инсталляциями. Нижегородский кремль в этот период преображается тематическими арт-объектами и яркой иллюминацией, на стенах построек часто транслируются световые шоу.

В парке «Швейцария» работает большой каток, проводится рождественская ярмарка и есть смотровая площадка. Для детей организуются встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также запускается «Новогодний экспресс» — детский колесный паровозик. На территории вокруг современного выставочного комплекса Нижегородской ярмарки устанавливают ледяной лабиринт и карусели.

Казань — многоликая зимняя палитра

Уникальное соседство мусульманской и православной традиций на фоне зимней русской природы создает заметную культурную динамику в Казани. Свет и тепло внутри — контраст с ясной морозной улицей.

Казанский Кремль Фото: Thiago Bernardes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Посетите Казанский Кремль — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. В новогодние праздники он украшен множеством разноцветных гирлянд. Кремлевскую набережную особенно готовят к новогодним каникулам. Там устраивают зимний городок, а для детей — специальные площадки для игр в виде дворцов и замков.

Туристам определенно точно стоит посмотреть на падающую башню Сююмбике и посетить величественную мечеть Кул-Шариф. Кроме того, во время путешествия есть возможность попробовать традиционные татарские сладости: чак-чак, талкыш калеве, пишмание и хворост. Остров-град Свияжск, расположенный в 60 километрах от Казани, особенно понравится любителям истории. Это живописное место перенесет вас во времена Ивана Грозного и поможет узнать о жизни в средневековой крепости.

Великий Устюг — место веры в чудеса

Великий Устюг — официальная резиденция главного волшебника страны. И там все дышит магией. Путешественники могут встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой, стать участниками сказочных представлений и праздничных мероприятий. А если станет холодно, можно заглянуть в Зимний сад — объект тематического комплекса «Вотчина Деда Мороза». Там находится около 150 видов растений из разных климатических поясов мира.

В этом городе происходит знакомство с народными ремеслами. Каждый здесь может попробовать настоящие русские угощения и купить уникальные подарки ручной работы. Окрестности города предоставляют возможности для зимних забав: там катаются на коньках и санях.

Москва — столица праздника

Конечно, не стоит забывать и о Москве. В новогодний период столица России особенно прекрасна. Красную площадь можно без преувеличения назвать главной достопримечательностью. Каждый год интерьер площади меняется, но дух зимней сказки остается. Туристы приезжают в Москву, чтобы посмотреть на наряженную елку, ярмарочные домики, сияющие огни и ГУМ-Каток. В самом торговом комплексе открывается выставка «Новогодние елки в ГУМе на Красной площади». Это ежегодная экспозиция, в которой бренды и партнеры универмага создают авторские елки, отражающие их концепцию и передающие атмосферу грядущего праздника.

Каток ВДНХ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На ВДНХ и в парке Горького открываются большие катки с красивой иллюминацией. Прогуляйтесь по Тверской улице: в новогодний период она превращается в яркую праздничную аллею с арками, подсветкой и праздничными декорациями.

К новогодним каникулам многие музеи столицы готовят уникальные экскурсии и мастер-классы. Если вы путешествуете с детьми, также стоит заглянуть в планетарий и «Москвариум». Черепахи, скаты, экзотические рыбы и светящиеся медузы не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.

