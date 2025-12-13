От древних руин до бескрайних пустынь: исследуем магию и красоту Иордании

Иордания — страна, где древние легенды встречаются с захватывающими пейзажами и богатой историей. От величественных руин Петра до таинственных пустынь Вади Рам, которые особенно любят кинематографисты. Конечно, не стоит забывать и о третьем феномене — Мертвое море. При этом цены в Иордании намного ниже, чем, например, в соседней Саудовской Аравии. NEWS.ru пообщался с тревел-блогером и руководителем турфирмы Наталией Ансталь, которая рассказала обо всем, что нужно знать перед планированием поездки в эту удивительную страну.

Когда стоит ехать

Весна (март — май) и осень (сентябрь — ноябрь) — идеальные сезоны для путешествий: днем комфортно, температура держится в районе +22–30 градусов, а ночью прохладно. В это время нет удушающей жары, что подходит для прогулок, осмотра достопримечательностей и купания в Мертвом море. Стоит отметить, что отдых весной в Иордании обойдется дороже из-за наплыва туристов. Осенью, наоборот, турпоток спадает, но с ноября в стране возможны дожди.

Зимой в Иордании тоже довольно тепло, но температура воды опускается до 12–15 градусов тепла. Также может быть холодно ночью в пустыне: термометры там показывают, как правило, 2–5 градусов тепла.

Нужна ли виза

С 13 декабря 2025 года россияне смогут свободно въезжать в королевство без оформления визы. Разрешенный срок пребывания — до 30 дней за одну поездку, но не более 90 дней в течение года. Такие же условия теперь будут действовать и для граждан Иордании при поездках в Россию.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько закладывать на поездку

На авиабилеты туда-обратно стоит закладывать порядка 100 тыс. рублей. В Иорданию можно долететь пересадочными рейсами со стыковкой в Стамбуле, Анкаре или Шардже. На проживание в бюджетных отелях стоит отложить 25 тыс. рублей за неделю, средний уровень — около 35–40 тыс. рублей и выше. Поесть в Иордании можно за 1–3 тыс. рублей, уличные закуски обойдутся дешевле. Каждая экскурсия в зависимости от направления в среднем обходится за 1,5–5 тыс. рублей.

Что посмотреть

Самыми популярными направлениями считаются Амман, древний город Петра, пустыня Вади-Рам и побережье Мертвого моря.

Амман напоминает музей под открытым небом, в котором можно встретить следы Римской империи и памятники эпохи расцвета Византии. В городе расположен Римский амфитеатр на шесть тысяч зрителей, он был вырублен прямо в скале. Построен театр в честь посещения города римским императором Адрианом. Еще одна примечательная достопримечательность — Цитадель (Джабаль аль-Калаа) — археологический комплекс на высоком холме, откуда открываются панорамные виды. Там можно увидеть руины римского периода, византийских церквей и дворца Омейядов. Прогуляться стоит и по улице Rainbow Street. Название связано с тем, что архитектура улицы и ее мультикультурная привлекательность напоминают радугу. Там есть множество старинных домов и уютных кафе.

Пустыня Вади-Рам известна внеземными и сказочными пейзажами, является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Там можно покататься на верблюдах около одного или двух часов или на внедорожнике. Также с апреля по июнь и с сентября по декабрь в пустыне организовывают полеты на воздушном шаре. Во время пешей прогулки можно исследовать каньоны и колодцы с наскальными рисунками либо даже остаться в пустыне с ночевкой (в Вади-Рам есть палаточные лагеря или глэмпинги) и утром наблюдать рассвет.

Пустыня Вади-Рам Фото: Norbert Eisele-Hein/imageBROKER.com/Global Look Press

Недалеко от Мертвого моря есть Вади-Муджиб — каньон-лабиринт, прорезанный рекой среди красных скал. В это место отправляется немало туристов ради красивых фотографий. Кроме того, можно посетить горячие источники Маин, которые бьют среди гор. Их температура достигает 40–60 °C. Источники считаются местом медицинского туризма, поскольку содержащиеся в воде кальций, натрий, магний и другие элементы оказывают благотворное влияние на здоровье.

Еще одной популярной точкой является гора Небо. С вершины этой горы Моисей увидел Землю Обетованную. Здесь находится мемориальная церковь с древними мозаиками, а панорама открывается на всю долину Иордана, включая Мертвое море.

Для многих Иордания ассоциируется с храмом Эль-Хазне в Петре. Сокровищница представляет собой монументальное здание, вырезанное целиком из песчаниковой скалы высотой 40 метров. Вход в храм охраняют статуи мифологических близнецов Кастора и Поллукса, которые, согласно легенде, жили одновременно на Олимпе и в подземном царстве. Также неподалеку от города высоко на холмах сохранился монастырь Ад-Дейр.

Что привезти

Если вы решите купить на рынке что-нибудь на память и в подарок близким, не забывайте торговаться. В Иордании это считается обычным делом.

Косметика с Мертвого моря. Иордания производит всевозможные кремы, маски, скрабы из целебных вод, соли и грязи. Также там изготавливаются духи уд из натуральной древесной смолы, которые продаются в специальных стеклянных флаконах и коробках, украшенных традиционными узорами.





Сладости. Это пахлава, кнафе, маамуль (пирожки с финиками и орехами), сухофрукты, засахаренные фрукты.





Специи. Особенно в стране популярны сумах, кардамон и заатар.





Изделия в восточном стиле: браслеты, серьги, кулоны.

Керамический декор для дома и посуда. Стоит это недорого, зато прослужит десятилетиями, если обращаться с изделиями бережно.

