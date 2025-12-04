Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 19:35

Россияне не смогут попасть в Грузию с нового года без одного документа

Грузия перестанет пускать иностранцев без медстраховки с 1 января

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Грузия вводит новые правила въезда для иностранных граждан начиная с 1 января следующего года, сообщает РБК. Согласно поправкам, всем иностранцам, включая россиян, для пересечения границы потребуется иметь действующую медицинскую страховку.

Изменения были внесены в грузинский закон «О туризме». Отсутствие полиса будет считаться нарушением и может привести не только к отказу во въезде в страну, но и к денежному штрафу.

Проверять наличие необходимого документа пограничники будут на всех контрольных пунктах — как в аэропортах, так и на наземных КПП. Если иностранный гражданин окажется на территории страны без страховки, на него будет наложен штраф в размере 300 лари (примерно 8,4 тыс. рублей).

Размер штрафа может быть увеличен, если турист занимается активными видами спорта без соответствующего полиса. При повторном нарушении максимальная сумма взыскания может достичь 2 тыс. лари, или примерно 56,5 тыс. рублей.

