Россияне не смогут попасть в Грузию с нового года без одного документа

Россияне не смогут попасть в Грузию с нового года без одного документа Грузия перестанет пускать иностранцев без медстраховки с 1 января

Грузия вводит новые правила въезда для иностранных граждан начиная с 1 января следующего года, сообщает РБК. Согласно поправкам, всем иностранцам, включая россиян, для пересечения границы потребуется иметь действующую медицинскую страховку.

Изменения были внесены в грузинский закон «О туризме». Отсутствие полиса будет считаться нарушением и может привести не только к отказу во въезде в страну, но и к денежному штрафу.

Проверять наличие необходимого документа пограничники будут на всех контрольных пунктах — как в аэропортах, так и на наземных КПП. Если иностранный гражданин окажется на территории страны без страховки, на него будет наложен штраф в размере 300 лари (примерно 8,4 тыс. рублей).

Размер штрафа может быть увеличен, если турист занимается активными видами спорта без соответствующего полиса. При повторном нарушении максимальная сумма взыскания может достичь 2 тыс. лари, или примерно 56,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что российских туристов вынужденно отправили отдыхать на Кубу вместо оплаченной Венесуэлы из-за опасений перед возможными ударами США. Столкнувшиеся с этим россияне недовольны такой заменой и хотят получить именно тот тур, который они приобретали изначально.