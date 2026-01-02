Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 12:29

Российские «Кинжалы» разнесли важные для ВСУ объекты на Украине

Минобороны: ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по военным объектам на Украине

Военнослужащие Вооруженных сил России за неделю нанесли один массированный и шесть групповых ударов по военным и энергетическим объектам на Украине, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Также повреждения получила транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ.

ВС РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», — подчеркнули в ведомстве.

В результате атаки российской армии были ликвидированы цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства ударных БПЛА дальнего действия и склады боеприпасов. Помимо всего прочего, были поражены пункты временной дислокации украинских солдат и иностранных наемников.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Запад» за прошедшую неделю отразили 16 атак ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск Харьковской области. Было ликвидировано 180 украинских бойцов и 30 единица техники.

До этого артиллерийские расчеты «Гиацинт-Б» группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в районе Гуляйполя Запорожской области. Военнослужащие войск беспилотных систем также обнаружили и уничтожили несколько единиц вражеской автомобильной техники и квадроциклов.

ВСУ
Украина
ВС РФ
удары
Минобороны РФ
