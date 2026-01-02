В Краснодаре пережили самую морозную ночь Синоптик Леус: ночь 2 января в Краснодаре стала самой холодной с начала зимы

Столбики уличных термометров в Краснодаре в ночь на 2 января опустились до −10,4 градусов, заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, это самое низкое значение с начала текущей зимы.

Краснодар: обновлен морозный минимум нынешней зимы. <...> Минимальная температура воздуха минувшей ночью составила −10,4 градуса, — подчеркнул синоптик.

В целом погоду в регионе в пятницу будет определять периферия антициклона, отметил Леус. Ожидается переменная облачность, в подавляющем большинстве районов обойдется без осадков, температура воздуха составит от +1 до +3 градусов. В субботу, 3 января, ночью воздух остынет до 0…−2 градусов, а днем потеплеет до +5…+7 градусов, резюмировал метеоролог.

Ранее сообщалось, что минувшая ночь в Москве и Московской области стала самой холодной с начала года. Столбики термометров на главной метеостанции столицы, расположенной на ВДНХ, опустились до −13,9 градуса. При этом в Подмосковье ночью холоднее всего было в Волоколамске — там мороз окреп до −18,6 градуса.