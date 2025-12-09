Востоковед пояснил, угрожает ли конфликт Таиланда и Камбоджи туристам Востоковед Мосяков: конфликт Таиланда и Камбоджи удален от туристических центров

Конфликт Таиланда и Камбоджи вряд ли выйдет за пределы приграничных территорий, рассказал NEWS.ru доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков. Эксперт пояснил, что речь идет про обострение давнего вялотекущего конфликта, который касается демаркации границ.

Весь опыт этого конфликта говорит о том, что он связан с конкретными районами, которые находятся очень далеко от основных туристических центров. Может быть, Паттайя [поближе, но все равно] очень далеко. А Самуи, Пхукет и Бангкок — крайне далеко, — заверил специалист.

Ситуация между странами накалилась после 1962 года, когда Международный суд ООН признал храм Прэахвихеа камбоджийским, указал Мосяков. По его словам, Таиланд оспаривает право на прилегающую территорию.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин поделился с NEWS.ru мнением, что конфликт между Таиландом и Камбоджей не повлияет на турпоток. По его прогнозу, по итогам 2025 года число поездок россиян в Таиланд вырастет на 10%, а объем выездного туризма в целом увеличится на 14%.