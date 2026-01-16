Юрист раскрыл, кого могут наказать за порезанную руку россиянки Юрист Адамс: за порезанную на катке руку россиянка вправе требовать компенсацию

Девушка, которой порезали руку лезвием конька на катке, в праве требовать компенсацию, рассказал NEWS.ru гендиректор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс. По его словам, главный вопрос для юристов — это был просто несчастный случай или результат того, что кто-то нарушил правила: например, группа молодых людей резко маневрировала и подрезала других катающихся, создав опасную обстановку.

Если будет доказано, что травма произошла из-за чьей-то неосторожности, то этого человека могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Но даже если уголовного дела не будет, виновник все равно обязан будет компенсировать ущерб.

По словам юриста, каток — это официально признанное место повышенной опасности, что прописано в Гражданском кодексе. Это означает, что там изначально высок риск получить травму, и за безопасностью должны строго следить.

Речь идет об инциденте, когда в Татарстане девушке разрезало руку лезвием конька во время столкновения с другим посетителем на катке. В беседе с NEWS.ru пострадавшая Эмилия рассказала, что на месте ей не оказали помощь, а виновник даже не извинился.