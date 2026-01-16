Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 23:52

«Я закричала»: россиянка о перерезанной коньком руке в Татарстане

Россиянка Эмилия до сих пор судится из-за разрезанной на катке руки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Татарстане девушке разрезало руку лезвием конька во время столкновения с другим посетителем на катке. В беседе с NEWS.ru пострадавшая Эмилия рассказала, что на месте ей не оказали помощь, а виновник даже не извинился.

Все случилось за считанные секунды. Я помню сильный толчок сзади, а через долю секунды уже перерезанную руку. Я закричала, но никто даже не остановился. Ни помощи, ни извинений, ни попытки как-то помочь мне не было. О компенсации не говорил никто, — соообщила Эмилия.

Отмечается, что при этом мать молодого человека, ставшего причиной травмы, обвинила пострадавшую в обращении в полицию. Сейчас Эмилия одна воспитывает ребенка и не может работать из-за травмы, она вынуждена судиться, чтобы добиться компенсации и справедливости.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал, что в случае повреждения льда на катке его владельцы имеют право требовать возмещения ущерба. По его словам, за хулиганство на площадке нарушителя могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа или ареста.

