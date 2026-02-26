Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 14:11

Юрист раскрыл, как получить выплату за травму ребенка на детской площадке

Юрист Алешкин: выплату за травму на детской площадке можно получить через суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Компенсацию за травму ребенка на детской площадке можно получить через суд, заявил LIFE.ru адвокат Алексей Алешкин. Он напомнил, что фиксация ЧП начинается с вызова скорой помощи и полиции. Медики и участковый должны составить акт о причиненном вреде здоровью и уточнить в документе место происшествия. После этого специалисты определят, кто именно несет ответственность за площадку.

Если ребенок получил травму на горке на площадке во дворе, которая находится в ведении управляющей компании, то управляющая компания и будет отвечать, потому что она несет ответственность за все объекты, которые эксплуатирует. Но здесь главное — правильно установить причастность УК и доказать, что вред причинен именно на этой площадке, — уточнил Алешкин.

Если будет установлено, что объект находился в аварийном состоянии, не обслуживался и не был своевременно демонтирован, руководителю управляющей организации или ответственному лицу может грозить уголовная ответственность. Мера наказания зависит от тяжести причиненного вреда. Кроме того, возможны административные штрафы.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что компенсации вреда здоровью из-за неубранного снега или падения льда с крыши можно добиться благодаря фото- и видеофиксации. По его словам, для получения выплат также необходимо сразу после происшествия обратиться к врачу и найти свидетелей.

