Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 05:30

Юрист объяснил, как добиться компенсации из-за неубранного снега и наледи

Юрист Салкин: фотографии помогут добиться компенсации из-за неубранного снега

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Компенсации вреда здоровью из-за неубранного снега или падения льда с крыши можно добиться благодаря фото- и видеофиксации, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, для получения выплат также необходимо сразу после происшествия обратиться к врачу и найти свидетелей. Он отметил, что затем следует направить претензию ответственному лицу, а в случае отказа — обращаться в суд.

Есть право на компенсацию, если вред причинен из-за ненадлежащей уборки снега и наледи или падения льда с крыши. Возмещаются расходы на лечение и восстановление, утраченный заработок на период нетрудоспособности, при необходимости — будущие расходы на реабилитацию. Для взыскания важно сразу зафиксировать обстоятельства: обратиться за медпомощью, сделать фото или видео места, наледи или свисающих сосулек в день происшествия, взять контакты свидетелей, сохранить чеки и назначения врача. Полезно получить акт осмотра или зафиксировать факт обращения в УК, ТСЖ или ЖСК, администрацию или жилинспекцию. Дальше — установить ответственное лицо и направить претензию, а при отказе — идти в суд, — пояснил Салкин.

Он добавил, что ключевым моментом для успешного взыскания средств является правильное определение ответственной стороны. По его словам, за содержание крыш и придомовых территорий многоквартирных домов обычно отвечает управляющая компания, а за тротуары и дороги — муниципалитет или подрядная организация.

Ранее артролог Михаил Дорошев заявил, что при падении на льду нужно постараться защитить голову руками. По его словам, если человек падает вперед, ему следует сложить кисти рук и предплечья перед лицом, а если назад — прикрыть затылок хотя бы одной ладонью.

травмы
юристы
россияне
советы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы банальные симптомы, говорящие о заражении ВИЧ
Попытки Европы участвовать в женевских переговорах не увенчались успехом
Порядок перерасчета за некачественные услуги ЖКХ могут изменить
Меню для мозга: какие продукты помогут справиться с зимней хандрой
«Есть заинтересованность»: стало известно, когда Украина лишится помощи
У побережья Камчатки зафиксировано землетрясение магнитудой 6,3
В Москве назвали грабежом попытки посягнуть на российские активы
Врач ответила, как быстро вылечить насморк в домашних условиях
Россиян призвали не беспокоиться из-за прихода ИИ на рынок труда
Психиатр развеял крайне опасный миф о степенях тяжести наркотиков
Гастроэнтеролог рассказала, что делать при переедании
Провал ВСУ в Сумской области: ВС РФ разгромили «полк смерти» Зеленского
Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых на 23 Февраля
Эти машины не ломаются: какие авто могут проехать 400 тыс. километров
Не рубить деревья, не копать: 10 штрафов, которые грозят дачникам в 2026-м
В российском аэропорту ввели временные ограничения
Артиллеристы ВС РФ превратили бронемашину ВСУ в груду металла
В Махачкале запустили режим повышенной готовности
Россиянам рассказали о главных признаках лжерелигии
ВВС Украины пополнились наемниками из США и Голландии на F-16
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.