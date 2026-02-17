Юрист объяснил, как добиться компенсации из-за неубранного снега и наледи

Компенсации вреда здоровью из-за неубранного снега или падения льда с крыши можно добиться благодаря фото- и видеофиксации, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, для получения выплат также необходимо сразу после происшествия обратиться к врачу и найти свидетелей. Он отметил, что затем следует направить претензию ответственному лицу, а в случае отказа — обращаться в суд.

Есть право на компенсацию, если вред причинен из-за ненадлежащей уборки снега и наледи или падения льда с крыши. Возмещаются расходы на лечение и восстановление, утраченный заработок на период нетрудоспособности, при необходимости — будущие расходы на реабилитацию. Для взыскания важно сразу зафиксировать обстоятельства: обратиться за медпомощью, сделать фото или видео места, наледи или свисающих сосулек в день происшествия, взять контакты свидетелей, сохранить чеки и назначения врача. Полезно получить акт осмотра или зафиксировать факт обращения в УК, ТСЖ или ЖСК, администрацию или жилинспекцию. Дальше — установить ответственное лицо и направить претензию, а при отказе — идти в суд, — пояснил Салкин.

Он добавил, что ключевым моментом для успешного взыскания средств является правильное определение ответственной стороны. По его словам, за содержание крыш и придомовых территорий многоквартирных домов обычно отвечает управляющая компания, а за тротуары и дороги — муниципалитет или подрядная организация.

Ранее артролог Михаил Дорошев заявил, что при падении на льду нужно постараться защитить голову руками. По его словам, если человек падает вперед, ему следует сложить кисти рук и предплечья перед лицом, а если назад — прикрыть затылок хотя бы одной ладонью.