04 декабря 2025 в 04:45

Россиянам объяснили, когда поход на каток грозит дополнительными расходами

Эксперт ЖКХ Бондарь: при порче льда на катке могут попросить возместить ущерб

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В случае повреждения льда на катке его владельцы имеют право требовать возмещения ущерба, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, за хулиганство на площадке нарушителя могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа или ареста.

Прямого штрафа за выход на городской каток в обычной обуви нет. Но почти на всех катках, будь то бесплатные городские или платные, есть свои правила. Обычно пишут, что на лед можно выходить только в коньках или специальной обуви. Это нужно для безопасности. В обычной обуви скользко, можно упасть самому или задеть кого-то рядом либо повредить лед. При нанесении ущерба по статье 1064 ГК РФ виновного могут по суду обязать оплатить ремонт льда или лечение пострадавших, — предупредил Бондарь.

Он подчеркнул, что полиция может наложить штраф, если человек, выходя на лед, использует нецензурную брань. В таких случаях, по словам эксперта, может быть применена статья 20.1 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если кто-то все же выйдет без коньков на лед, его, вероятно, просто попросят уйти с катка. Сотрудники имеют право так сделать. На платных площадках иногда ставят свою плату за нарушение, например 10 тыс. рублей. Но это не государственный штраф, а часть условий входа. Но если нарушить правила во время проведения официальных спортивных соревнований, то вероятен штраф от 3 тыс. до 10 тыс. рублей. На простом катке без соревнований эта статья, скорее всего, не будет применена, — резюмировал Бондарь.

Ранее юрист Юрий Телегин предупредил, что запуск пиротехники в заповедниках, заказниках и национальных парках грозит штрафом от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. По его словам, использование салютов и петард также запрещено в зданиях и сооружениях любого назначения, включая балконы и лоджии.

