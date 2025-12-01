Директор Киркорова высказался о драке с блогером у ГУМ-катка Директор Киркорова Ситник заявил, что с ним все в порядке после драки с блогером

Концертный директор Филиппа Киркорова Максим Ситник заявил, что с ним все в порядке после драки с блогером Суадом Муратовичем на открытии ГУМ-катка. В комментарии «Газете.Ru» он назвал инцидент незначительным, отметив, что конфликт произошел из-за высказываний оппонента.

Все нормально на самом деле. Не понимаю, почему так раздули. Сделали из мухи слона. Человек просто получил за слова, — сказал Ситник.

Ранее сообщалось, что в Москве едва не сорвалось открытие ГУМ-катка из-за потасовки между концертным директором Киркорова и блогером. Двое мужчин устроили перепалку на льду, а затем продолжили ее уже у борта. По информации источника, Суад Муратович оскорбил Ситника, тот в ответ бросился на него с кулаками. Церемонию открытия пришлось временно остановить из-за начавшейся потасовки.