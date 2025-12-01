День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 19:52

Директор Киркорова высказался о драке с блогером у ГУМ-катка

Директор Киркорова Ситник заявил, что с ним все в порядке после драки с блогером

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Концертный директор Филиппа Киркорова Максим Ситник заявил, что с ним все в порядке после драки с блогером Суадом Муратовичем на открытии ГУМ-катка. В комментарии «Газете.Ru» он назвал инцидент незначительным, отметив, что конфликт произошел из-за высказываний оппонента.

Все нормально на самом деле. Не понимаю, почему так раздули. Сделали из мухи слона. Человек просто получил за слова, — сказал Ситник.

Ранее сообщалось, что в Москве едва не сорвалось открытие ГУМ-катка из-за потасовки между концертным директором Киркорова и блогером. Двое мужчин устроили перепалку на льду, а затем продолжили ее уже у борта. По информации источника, Суад Муратович оскорбил Ситника, тот в ответ бросился на него с кулаками. Церемонию открытия пришлось временно остановить из-за начавшейся потасовки.

Филипп Киркоров
блогеры
драки
ГУМ
катки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пьяный юноша вдохновился Шапокляк и поехал между станциями метро на крыше
Ресторанам в торговых центрах предрекли скорое закрытие
Назван самый дорогой город России по цене билета на общественный транспорт
Украинских турист переехал ограбивших его в Турции мужчин
Эрдоган раскрыл, о чем свидетельствуют атаки на танкеры у берегов Турции
«Стреляют себе между ног»: пресс-секретарь Лукашенко о ЧП с литовским БПЛА
«Я от этого отвыкла»: Симоньян о криках в больнице и стыде за свою жизнь
«Признать реальность»: Стармер о последствиях Brexit
Медведь облюбовал подвал дома
Москвич нашел ложку за 320 тыс. рублей с помощью нейросети
Спецназ задержал лидера азербайджанской общины Екатеринбурга Мустафаева
Ресторатор назвал главный кулинарный тренд 2025 года
Раскрыта судьба коррупционера Миндича по возвращении на Украину
Женщина клонировала умершего питомца и пожалела об этом
Представители Ozon отреагировали на скандал в Сети с чаевыми
«За рамки возможного»: в США «разнесли» предложение Залужного по гарантиям
Костин сделал сенсационное заявление о нынешнем курсе рубля
Лукашенко сообщили о деталях инцидента с литовским БПЛА
Политолог раскрыл, почему Трамп решил привлечь зятя к мирным переговорам
Зеленский за бортом, «привет» Макрону, «новогодние» штрафы: что дальше
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачнаяк
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачнаяк

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.