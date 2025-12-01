Концертный директор Киркорова устроил драку с блогером

В Москве едва не сорвалось открытие ГУМ-катка из-за потасовки между концертным директором Филиппа Киркорова Максимом Ситником и блогером Суадом Муратовичем, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, двое мужчин устроили перепалку на льду, а затем продолжили ее уже у борта.

Как указал Mash, блогер оскорбил Ситника, тот в ответ бросился на него с кулаками. Церемонию открытия пришлось временно остановить из-за начавшейся потасовки.

Ранее компания «Социум трейд» обратилась в суд с иском против певца Филиппа Киркорова из-за задолженности по кредитному договору на сумму 12 млн рублей, включая пени. Представитель артиста Роман Кузьмин утверждает, что между Киркоровым и прежним руководством банка была достигнута договоренность о том, что выступление певца на новогоднем корпоративе в 2022 году будет зачтено в счет погашения долга. По словам представителя, выступление состоялось.

До этого Служба безопасности Украины заочно обвинила Киркорова в неоднократных нарушениях порядка въезда. Обвинения связаны с его концертами в Крыму и Донбассе, которые Киев считает незаконными. В 2022 году Киркоров посещал госпитали в Феодосии и Горловке, выражая поддержку российским военным и гуманитарным инициативам. С 2022 года артист находится под санкциями Украины и лишен украинских наград.