С Киркорова хотят взыскать 12 млн рублей

Компания «Социум трейд» обратилась в суд с иском против певца Филиппа Киркорова из-за задолженности по кредитному договору на сумму 12 млн рублей, включая пени, сообщил ТАСС представитель артиста Роман Кузьмин. Он утверждает, что между Киркоровым и прежним руководством банка была достигнута договоренность о том, что выступление певца на новогоднем корпоративе в 2022 году будет зачтено в счет погашения долга. По словам представителя, выступление состоялось.

Судебное разбирательство будет вестись в закрытом режиме для обеспечения конфиденциальности личных данных Киркорова. По имеющейся информации, в 2020 году поп-король взял кредит в Московском кредитном банке (МКБ). Однако впоследствии МКБ передал право требования по этому кредиту компании «Социум трейд» из-за неполного погашения задолженности со стороны певца.

Ранее Служба безопасности Украины заочно обвинила Киркорова в неоднократных нарушениях порядка въезда. Обвинения связаны с его концертами в Крыму и Донбассе, которые Киев считает незаконными. В 2022 году Киркоров посещал госпитали в Феодосии и Горловке, выражая поддержку российским военным и гуманитарным инициативам. С 2022 года артист находится под санкциями Украины и лишен украинских наград; в 2024 году ЕСПЧ признал его виновным в действиях, подрывающих независимость Украины.