Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 12:18

С Киркорова хотят взыскать 12 млн рублей

С Киркорова намерены взыскать 12 млн рублей за долг по кредиту

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Компания «Социум трейд» обратилась в суд с иском против певца Филиппа Киркорова из-за задолженности по кредитному договору на сумму 12 млн рублей, включая пени, сообщил ТАСС представитель артиста Роман Кузьмин. Он утверждает, что между Киркоровым и прежним руководством банка была достигнута договоренность о том, что выступление певца на новогоднем корпоративе в 2022 году будет зачтено в счет погашения долга. По словам представителя, выступление состоялось.

Судебное разбирательство будет вестись в закрытом режиме для обеспечения конфиденциальности личных данных Киркорова. По имеющейся информации, в 2020 году поп-король взял кредит в Московском кредитном банке (МКБ). Однако впоследствии МКБ передал право требования по этому кредиту компании «Социум трейд» из-за неполного погашения задолженности со стороны певца.

Ранее Служба безопасности Украины заочно обвинила Киркорова в неоднократных нарушениях порядка въезда. Обвинения связаны с его концертами в Крыму и Донбассе, которые Киев считает незаконными. В 2022 году Киркоров посещал госпитали в Феодосии и Горловке, выражая поддержку российским военным и гуманитарным инициативам. С 2022 года артист находится под санкциями Украины и лишен украинских наград; в 2024 году ЕСПЧ признал его виновным в действиях, подрывающих независимость Украины.

Филипп Киркоров
певцы
иски
задолженности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда КВН назвал секреты крепкого брака
Apple потеряла дизайнера iPhone Air
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Дмитриев анонсировал подготовку обмена заключенными с США
Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений
Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске
Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца
Как подключить принтер к ноутбуку по Wi-Fi: исключаем сбои в работе техники
Депутат раскрыл перспективы вложения сбережений в акции ДОМ.РФ
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.