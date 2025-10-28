На Украине против Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело СБУ предъявила Киркорову обвинение за концерты в Крыму и Донбассе

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение народному артисту России Филиппу Киркорову, сообщили в офисе генпрокурора страны Руслана Кравченко. Поводом стали концерты исполнителя в Крыму и Донбассе, а также участие в мероприятиях, которые Киев считает «незаконными».

Певцу вменяют «неоднократное нарушение порядка въезда на территорию Украины». Киркоров также участвовал в концерте в «Лужниках» 18 марта 2021 года, где выразил поддержку воссоединению Крыма с Россией.

В 2022 году артист посетил госпиталь в Феодосии и публично поддержал российских военных. Через два года он выступил в госпитале в Горловке, куда привез гуманитарную помощь и дал концерт в зале «Шахтер».

Киркоров с 2022 года находится под санкциями Киева и лишен украинских наград. В апреле 2024 года Европейский суд по правам человека признал его ответственным за действия, которые, по мнению суда, «подрывают независимость Украины».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против семи российских граждан и 14 иностранных компаний. В список вошли гендиректор компании АЛРОСА Павел Маринычев, директор Тульского патронного завода Сергей Лукин, а также представитель северокорейской компании KOMID Рим Йон Хек.