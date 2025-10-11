Зеленский ввел санкции против главы «Алросы» и еще шести человек

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против семи российских граждан и 14 иностранных компаний, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. В санкционный список вошли генеральный директор компании «Алроса» Павел Маринычев, директор Тульского патронного завода Сергей Лукин, а также представитель северокорейской компании KOMID Рим Йон Хек.

Среди юридических лиц, попавших под ограничения, значатся семь российских промышленных предприятий, четыре китайские компании, а также по одной фирме из Турции, Казахстана и с Сейшельских островов. В документе подчеркивается, что данные санкционные меры согласованы с правительством Японии.

Ранее Зеленский ввел санкции против ООО «Техэнерго-ЭХП» и одного из ведущих предприятий госкорпорации «Росатом» — речь идет о заводе «Киров-Энергомаш». Ограничения были введены против 17 юрлиц.

До этого сообщалось, что Киев ввел санкции против пяти компаний и 94 физических лиц из ряда стран. Как указал украинский лидер, в перечень ограничений вошли капитаны судов, якобы связанных с «теневым флотом», занимающимся транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России.