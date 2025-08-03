Зеленский ввел санкции против капитанов «теневого флота»

Киев ввел санкции против пяти компаний и 94 физических лиц из ряда стран, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. В перечень ограничений вошли капитаны судов, якобы связанных с «теневым флотом», занимающимся транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России.

Подготовлены три санкционных пакета, и первый пакет уже сегодня применен. Санкции против капитанов российского теневого флота. Будем синхронизировать все это — все эти пакеты — с нашими партнерами, — подчеркнул глава государства.

В санкционном списке физических лиц находятся 94 человека, при этом из них 83 — граждане России. Остальные являются уроженцами Бангладеш, Грузии, Индии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. Что касается списка юрлиц, то в нем пять компаний из РФ, в числе которых «Газпромнефть шиппинг».

До этого, 27 июля, Зеленский утвердил санкции против граждан России и юридических лиц из РФ, Китая, ОАЭ и Ирана. Речь идет о компаниях, которые якобы связаны с обходом ограничений Запада и поддержкой российского ВПК.