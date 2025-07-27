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27 июля 2025 в 18:47

Киев ввел новые санкции против России и ее союзников

Зеленский утвердил санкции против компаний из России, Китая, Ирана и ОАЭ

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил санкции против граждан России и юридических лиц из РФ, Китая, ОАЭ и Ирана — свидетельствуют соответствующий документ на его сайте. Речь идет о компаниях, которые якобы связаны с обходом западных ограничений и поддержкой российского ВПК.

Как пояснил уполномоченный по санкциям Владислав Власюк, под ограничения попали компании, связанные с теневым флотом, поставками товаров двойного назначения в обход санкций и российским военно-промышленным комплексом. Также санкции затронули организации и частных лиц, работающих с редкоземельными и редкими металлами. По словам Власюка, украинские меры согласованы с 18-м пакетом санкций Евросоюза.

Ранее на заседании Совбеза ООН представители США и Китая вступили в острую полемику по украинскому вопросу. Американская сторона обвинила Пекин в несоблюдении экспортного контроля, утверждая, что китайские компоненты регулярно обнаруживаются в российских дронах. Китайский дипломат Гэн Шуан отверг эти обвинения, подчеркнув в ответ, что КНР не является участником конфликта и соблюдает международные обязательства.

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