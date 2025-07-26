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26 июля 2025 в 16:03

Представители США и Китая устроили скандал из-за Украины

Reuters: представители США и Китая повздорили из-за Украины на заседании СБ ООН

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представители США и Китая устроили скандал на заседании Совета Безопасности ООН из-за Украины, сообщает Reuters. Отмечается, что американская сторона обвинила Китай в несоблюдении мер по ужесточению контроля за экспортом различных компонентов в Россию. В свою очередь, в Китае заявили, что Пекин не является стороной конфликта между Москвой и Киевом.

Так, исполняющая обязанности посла США в ООН Дороти Ши подчеркнула, что заявления Китая о введении жесткого экспортного контроля над товарами двойного назначения «рушатся» из-за якобы ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в дронах, которые Россия использует против военных объектов на Украине. Представитель Пекина Гэн Шуан отверг эти обвинения.

Китай не начинал конфликт на Украине, не является стороной конфликта, никогда не предоставлял летальное оружие и всегда строго контролировал товары двойного назначения, — отметил он.

Ранее китайские аналитики заявили, что российский лидер Владимир Путин демонстрирует устойчивость страны на фоне западного давления, в том числе со стороны своего американского коллеги Дональда Трампа. Эксперты восхитились тем, что Россия продолжает развивать свою инфраструктуру, хотя находится под санкциями.

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