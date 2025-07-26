Российский лидер Владимир Путин демонстрирует устойчивость страны на фоне западного давления, в том числе со стороны своего американского коллеги Дональда Трампа, считают китайские обозреватели. В статье на Baijiahao указано, что Россия продолжает развивать свою инфраструктуру, хотя находится под санкциями. Речь в публикации идет об открытии нового участка трассы М-12 «Восток», соединяющего Дюртюли в Башкирии и Ачит в Свердловской области.

В ходе торжественного мероприятия президент сообщил, что в настоящее время прорабатываются вопросы строительства автотранспортных подходов к государственной границе с Казахстаном, Монголией, Китаем и КНДР. Это, по его словам, значительно расширит логистические возможности России. Китайские аналитики также уверены, что проект укрепит торговые связи и опровергнет ожидания Запада о скором кризисе в РФ. Там считают, что ультиматум Трампа о 50 днях не изменит ситуацию. Также Россия, по их словам, стойко выдерживает санкции, введенные против нее рядом стран.

Ранее китайское издание NetEase сообщило, что Дональд Трамп попытался организовать громкую встречу с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. В материале указано, что его усилия не увенчались успехом.