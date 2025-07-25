Стало известно, как Путин и Си Цзиньпин сорвали план Трампа NetEase: Путин и Си Цзиньпин не дали Трампу сделать из поездки в Пекин шоу

Президент США Дональд Трамп попытался организовать громкую встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, пишет китайское издание NetEase. В материале указано, что его усилия не увенчались успехом.

Китайское внешнеполитическое ведомство не стало комментировать слухи о возможной встрече, тем самым проигнорировав стремления Трампа. Москва, как уточнили журналисты, также отреагировала на это сдержанно. При этом аналитики уверены, что Трампу эта встреча была важна для укрепления политического авторитета и воздействия на украинский конфликт.

Ранее президент США допустил возможность проведения встречи с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Во время общения с журналистами американский лидер упомянул, что 5 июня в телефонной беседе руководитель КНР пригласил его приехать в Пекин на празднование 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Тем временем представитель Кремля Дмитрий Песков упоминал, что Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести встречу в Пекине, такой сценарий действительно возможен. При этом, как подчеркнул Песков, свидетельств тому, что Трамп планирует поездку в Пекин, пока нет, и Кремль не обладает соответствующей информацией.