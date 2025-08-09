Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 16:12

Зеленский ввел санкции против 17 российских энергокомпаний

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против ООО «Техэнерго-ЭХП» и одного из ведущих предприятий госкорпорации «Росатом» — речь идет о заводе «Киров — Энергомаш». Утвержденный главой государства документ был опубликован на его официальном сайте. Ограничения были введены против 17 юрлиц.

В санкционный список попал ситуационно-кризисный центр Росатома. Также ограничения были введены против 18 физлиц, связанных с российской энергетикой. Среди них числится замглавы Росэнергоатома Никита Константинов.

Незадолго до этого Зеленский на фоне предстоящих переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине анонсировал новые санкции против России.

Ранее сообщалось, что Киев ввел санкции против пяти компаний и 94 физических лиц из ряда стран. Как указал украинский лидер, в перечень ограничений вошли капитаны судов, якобы связанных с «теневым флотом», занимающимся транспортировкой нефти и нефтепродуктов из России.

Владимир Зеленский
санкции
энергокомпании
Украина
