Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 02:57

Зеленский неожиданным образом отреагировал на встречу Путина и Трампа

Зеленский согласовал новые санкции против России на фоне встречи Путина и Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне предстоящих переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине анонсировал новые санкции против России. По его словам в Telegram-канале, соответствующие решения будут приняты в ближайшие дни.

Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения, — заявил Зеленский.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис отметил, что президент Украины может даже не приезжать на переговоры, потому что условия мира будет диктовать только Владимир Путин. Он уверен, что и Киев, и Вашингтон выглядят незаинтересованными в достижении мира.

Тем временем Зеленского предупредили о скором трибунале. Экс-лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук информировал, что на президента обратили внимание Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

До этого политолог Андрей Кортунов предположил, что будущая встреча президента России и его американского коллеги почти наверняка будет посвящена украинскому вопросу. Что касается отношений Москвы и Вашингтона, для обсуждения этого вопроса требуется больше времени на подготовку.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
санкции
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные взяли в «мешок» отряд ВСУ под Волчанском
Марочко заявил, что ВСУ пытались пробраться в Курскую область по реке
«Я сказал, он делает»: Трамп высказался о Зеленском и переговорах
Военнблогер рассказал о планах ВСУ снова зайти в Курскую область
Стало известно, что обсудит Трамп с Путиным на Аляске
Алиев и Пашинян захотели выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира
Зеленский неожиданным образом отреагировал на встречу Путина и Трампа
Беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Ростове-на-Дону
Петербурженка убила своего сына, а затем себя
Встреча Трампа, Алиева и Пашиняна: чем завершилась, что подписали, итоги
Crew Dragon с российским космонавтом отстыковался от МКС
Россия запросила у Минздрава Турции информацию об отравлении россиян
США могли выдворить Овечкина и игроков НХЛ в 2024 году
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 9 августа, наконец-то облегчение
Посол Украины озвучил мысли по поводу территориальных уступок России
Стрелок устроил пальбу на территории университета
Лопес, Киркоров, Лазарев: кого из звезд не пускали в элитные места
Ушаков назвал место, где может пройти встреча Путина и Трампа после Аляски
«Важный саммит»: Ушаков подтвердил встречу Путина и Трампа на Аляске
Хуситы ударили дронами по объектам в Израиле
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.