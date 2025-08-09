Зеленский неожиданным образом отреагировал на встречу Путина и Трампа Зеленский согласовал новые санкции против России на фоне встречи Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне предстоящих переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине анонсировал новые санкции против России. По его словам в Telegram-канале, соответствующие решения будут приняты в ближайшие дни.

Сегодня я согласовал несколько наших санкционных пакетов. Пакетов Украины. И в ближайшее время будут соответствующие решения, — заявил Зеленский.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис отметил, что президент Украины может даже не приезжать на переговоры, потому что условия мира будет диктовать только Владимир Путин. Он уверен, что и Киев, и Вашингтон выглядят незаинтересованными в достижении мира.

Тем временем Зеленского предупредили о скором трибунале. Экс-лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук информировал, что на президента обратили внимание Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

До этого политолог Андрей Кортунов предположил, что будущая встреча президента России и его американского коллеги почти наверняка будет посвящена украинскому вопросу. Что касается отношений Москвы и Вашингтона, для обсуждения этого вопроса требуется больше времени на подготовку.