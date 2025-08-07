Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:31

«Невозможно»: политолог назвал ключевую тему встречи Путина и Трампа

Политолог Кортунов: встреча Трампа и Путина будет касаться украинского вопроса

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

Будущая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа почти наверняка будет посвящена украинскому вопросу, передает корреспондент NEWS.ru слова политолога Андрея Кортунова. Что касается отношений Москвы и Вашингтона, для обсуждения этого вопроса требуется больше времени на подготовку, отметил эксперт.

За несколько дней подготовить встречу по всему спектру вопросов российско-американских отношений невозможно. Для этого нужно значительно больше подготовительной работы. Если говорить об условном российско-американском саммите на горизонте ближайших нескольких недель, то саммит будет почти исключительно посвящен вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, — рассказал политолог.

Эксперт также допустил, что встреча может стать своеобразным катализатором. Она поможет организовать дальнейшие переговоры по украинскому вопросу на уровне дипломатов, спецслужб и других ведомств, добавил политолог.

Ранее политолог-американист Павел Дубравский заявил, что для США будет полезен опыт России в вопросе Арктического региона. Москва обладает самым большим объемом знаний в данной сфере, добавил эксперт.

США
Владимир Путин
Дональд Трамп
Украина
Юлия Беккер
Ю. Беккер
Сергей Петров
С. Петров
