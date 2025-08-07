«Невозможно»: политолог назвал ключевую тему встречи Путина и Трампа Политолог Кортунов: встреча Трампа и Путина будет касаться украинского вопроса

Будущая встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа почти наверняка будет посвящена украинскому вопросу, передает корреспондент NEWS.ru слова политолога Андрея Кортунова. Что касается отношений Москвы и Вашингтона, для обсуждения этого вопроса требуется больше времени на подготовку, отметил эксперт.

За несколько дней подготовить встречу по всему спектру вопросов российско-американских отношений невозможно. Для этого нужно значительно больше подготовительной работы. Если говорить об условном российско-американском саммите на горизонте ближайших нескольких недель, то саммит будет почти исключительно посвящен вопросам урегулирования российско-украинского конфликта, — рассказал политолог.

Эксперт также допустил, что встреча может стать своеобразным катализатором. Она поможет организовать дальнейшие переговоры по украинскому вопросу на уровне дипломатов, спецслужб и других ведомств, добавил политолог.

