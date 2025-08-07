Политолог назвал направление, в котором опыт России будет полезен США

Опыт России будет полезен США в вопросе Арктического региона, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, на данный момент РФ обладает самыми большими знаниями и наблюдениями в данной сфере.

Я бы выделил сотрудничество в Арктическом регионе. Это то, где Россия сегодня обходит все другие страны, и США могли бы воспользоваться помощью России. Если говорить про встречу [президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа], мне кажется, что это будет Ближний Восток. Что-то вроде Саудовской Аравии, либо Катар, страны такого порядка. То есть мусульманские страны, которые используют активный нейтралитет в этом конфликте, как российско-украинском, так и в вынужденном противостоянии между Россией и США, — сказал Дубравский.

Он уточнил, что главной темой переговоров будет решение кризиса на Украине. По словам Дубравского, речь может пойти о перемирии, в том числе в воздухе. Кроме того, отметил политолог, может быть поднят вопрос членства Украины в НАТО.

До этого Трамп неоднократно заявлял, что Киева в Альянсе никогда не будет. Некоторые европейские политики тоже об этом говорили, подразумевая глобальную угрозу и новый кризис. Поэтому вопрос: что конкретно будет обсуждаться? Но мне кажется, что прежде всего именно повестка России и Украины. Возможно, еще тема национальной безопасности обеих стран. Это вопросы противодействия радикальному исламизму и, собственно, терроризму, потому что это те темы, где Россия и США могут сотрудничать, — добавил Дубравский.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев выразил мнение, что переговоры Путина и Трампа не повлияют на ход специальной военной операции. По его словам, Запад может использовать перемирие для перевооружения Украины, в то время как РФ продолжит добиваться своих целей в рамках спецоперации.