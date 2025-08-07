Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 17:17

Политолог назвал направление, в котором опыт России будет полезен США

Политолог Дубравский: опыт России будет полезен США в арктическом вопросе

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

Опыт России будет полезен США в вопросе Арктического региона, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, на данный момент РФ обладает самыми большими знаниями и наблюдениями в данной сфере.

Я бы выделил сотрудничество в Арктическом регионе. Это то, где Россия сегодня обходит все другие страны, и США могли бы воспользоваться помощью России. Если говорить про встречу [президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа], мне кажется, что это будет Ближний Восток. Что-то вроде Саудовской Аравии, либо Катар, страны такого порядка. То есть мусульманские страны, которые используют активный нейтралитет в этом конфликте, как российско-украинском, так и в вынужденном противостоянии между Россией и США, — сказал Дубравский.

Он уточнил, что главной темой переговоров будет решение кризиса на Украине. По словам Дубравского, речь может пойти о перемирии, в том числе в воздухе. Кроме того, отметил политолог, может быть поднят вопрос членства Украины в НАТО.

До этого Трамп неоднократно заявлял, что Киева в Альянсе никогда не будет. Некоторые европейские политики тоже об этом говорили, подразумевая глобальную угрозу и новый кризис. Поэтому вопрос: что конкретно будет обсуждаться? Но мне кажется, что прежде всего именно повестка России и Украины. Возможно, еще тема национальной безопасности обеих стран. Это вопросы противодействия радикальному исламизму и, собственно, терроризму, потому что это те темы, где Россия и США могут сотрудничать, — добавил Дубравский.

Ранее член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев выразил мнение, что переговоры Путина и Трампа не повлияют на ход специальной военной операции. По его словам, Запад может использовать перемирие для перевооружения Украины, в то время как РФ продолжит добиваться своих целей в рамках спецоперации.

США
Россия
Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСМ Москва — Петербург станет частью московского метро
В ООН выступили с важным заявлением по встрече Путина и Трампа
Озвучен многомиллионный гонорар группы «Винтаж» за концерт в Дубае
Хирург назвала одну деталь на коже, указывающую на рак
Военэксперт раскрыл, кто спровоцирует следующий конфликт в Европе
В зоопарке Перми старого медведя трижды ударило током
Маленький мальчик случайно «арестовал» маму
Оставят жен без всего? Смогут ли Дибров и любовник его жены отстоять детей
Военэксперт заявил о растущем количестве дезертиров в ВСУ
Назван топ-5 главных покупателей российской рыбы
Российский курорт ожидают мощные дожди и морские смерчи
Мужчина победил рак и выиграл 100 млн рублей в лотерею
На Западе дали совет Трампу в преддверии возможной встречи с Путиным
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.