07 августа 2025 в 13:46

В ГД поставили точку в вопросе завершения СВО после встречи Путина и Трампа

Депутат Соболев: переговоры Путина и Трампа не повлияют на ход СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа не повлияют на ход специальной военной операции, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, Запад может использовать перемирие для перевооружения Украины, в то время как РФ продолжит добиваться своих целей в рамках спецоперации.

Я думаю, что не стоит ни в коем случае [ждать завершения СВО после переговоров Путина и Трампа]. Потому что как мы достигнем целей, если закончится спецоперация? Есть два варианта развития событий. Первый — это западный вариант, трамповский. Перемирие на месяц или дольше. Прекратили огонь, заключили перемирие. Для чего это нужно Западу? Для того, чтобы довооружить и доукомплектовать ВСУ. У нас цели совершенно другие, и президент о них много раз говорил. Это устранить первоначальные причины конфликта, достичь целей СВО, — пояснил Соболев.

Он отметил, что Москва в рамках специальной военной операции намерена добиваться полного взятия под контроль новых территорий, которые вошли в состав РФ. Также депутат добавил, что Россия продолжит и дальше создавать буферную зону для безопасности своих территорий.

Что касается новых территорий, которые вошли в состав РФ по Конституции. Здесь опять вернемся к тому, что говорил президент России. Здесь должно быть их полное взятие под контроль ВС РФ. Также должно быть создание зоны безопасности, или буферной зоны, на территориях Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей. Чтобы наши территории никто не поражал огнем артиллерии, реактивными системами залпового огня. Это цели демилитаризации, денацификации Украины, — резюмировал Соболев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник выразил мнение, что встреча Путина и Трампа не остановит наступление Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. По его словам, боевые действия продолжатся до тех пор, пока не будет выполнена задача, поставленная верховным главнокомандующим РФ.

