«Все козыри на руках»: в США высказались о роли России для мира на Украине Журналист из США Моррис: решение по Украине будет принимать только Путин

Президент Украины Владимир Зеленский может даже не приезжать на переговоры, потому что условия мира будет диктовать только российский лидер Владимир Путин, заявил американский журналист Клейтон Моррис на YouTube-канале Redacted. По его словам, и Киев, и Вашингтон выглядят незаинтересованными в достижении мира.

Зеленскому и не нужно ехать ни на какие переговоры, он все равно ничего не решает. Он может отправить письмо или одного из своих лакеев. Это не важно, потому что решать все вопросы будет Путин. У него все козыри на руках, — сказал он.

Как считает журналист, украинские власти и их западные союзники не рады переговорам, поскольку им придется принять невыгодные для себя условия. При этом украинская армия сломлена, а силы НАТО раздроблены.

Ранее сообщалось, что телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходят в дружественной атмосфере. Американский лидер неоднократно подчеркивал желание восстановить двусторонние отношения. С начала 2025 года главы государств уже шесть раз общались по телефону.