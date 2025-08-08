Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 07:33

«Все козыри на руках»: в США высказались о роли России для мира на Украине

Журналист из США Моррис: решение по Украине будет принимать только Путин

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский может даже не приезжать на переговоры, потому что условия мира будет диктовать только российский лидер Владимир Путин, заявил американский журналист Клейтон Моррис на YouTube-канале Redacted. По его словам, и Киев, и Вашингтон выглядят незаинтересованными в достижении мира.

Зеленскому и не нужно ехать ни на какие переговоры, он все равно ничего не решает. Он может отправить письмо или одного из своих лакеев. Это не важно, потому что решать все вопросы будет Путин. У него все козыри на руках, — сказал он.

Как считает журналист, украинские власти и их западные союзники не рады переговорам, поскольку им придется принять невыгодные для себя условия. При этом украинская армия сломлена, а силы НАТО раздроблены.

Ранее сообщалось, что телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходят в дружественной атмосфере. Американский лидер неоднократно подчеркивал желание восстановить двусторонние отношения. С начала 2025 года главы государств уже шесть раз общались по телефону.

Владимир Путин
Россия
Украина
США
переговоры
журналисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Еще один аэропорт в России временно перестал принимать рейсы
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии
Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания
Глава армянской церкви поехал в США
Российская певица назвала Кадышеву фриком
Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.