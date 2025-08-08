Стало известно, в какой атмосфере проводились разговоры Путина и Трампа

Стало известно, в какой атмосфере проводились разговоры Путина и Трампа WSJ: переговоры по телефону Путина и Трампа проходили в дружественной атмосфере

Телефонные переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом проходят в дружественной атмосфере. Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, американский лидер неоднократно подчеркивал желание восстановить двусторонние отношения через экономическое сотрудничество.

С начала 2025 года главы государств уже шесть раз общались по телефону, а также обменивались посланиями через доверенных лиц. Намерение организовать личную встречу Трамп выразил сразу после инаугурации в январе, а 7 августа помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил согласование саммита в ближайшие дни.

Издание отмечает конструктивный характер диалога между лидерами, что контрастирует с общей напряженностью в межгосударственных отношениях. Ожидается, что предстоящая встреча позволит сторонам обсудить ключевые вопросы двусторонней и международной повестки.

Ранее сообщалось, что европейские чиновники погрузились в растерянность из-за планов проведения встречи между президентами России и США. По данным издания The Washington Post, политики из Европейского союза не ожидали такого развития событий.