08 августа 2025 в 01:03

Европа погрузилась в растерянность из-за планов Трампа по России

WP: чиновники ЕС были в смятении из-за намерений Трампа пообщаться с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин

Европейские чиновники погрузились в растерянность из-за планов проведения встречи между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, пишет издание The Washington Post. По данным источников СМИ, политики не ожидали такого развития событий.

Несмотря на все свои заявления, Трамп не оказал ни малейшего давления на Путина. До сих пор. Ноль, ничего, — заявил собеседник WP.

Предполагается, что страны ЕС попытаются помешать проведению переговоров. Источники уверены, что Европа выступает за продолжение украинского конфликта.

Возможность встречи стала обсуждаться после визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву 6 августа. Американский президент выразил оптимизм по поводу перспектив переговоров, отметив «очень хорошие шансы» достичь соглашения по урегулированию украинского конфликта. Трамп также не исключил организацию трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что в Киеве царит настоящая истерика из-за новости о возможной встрече президентов РФ и США. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что особенно сильно паника заметна в Telegram-каналах, связанных с администрацией президента страны.

Владимир Путин
Дональд Трамп
переговоры
Европа
