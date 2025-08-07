Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 18:05

«Настоящая истерика»: в Киеве испугались встречи Путина и Трампа

Депутат Дубинский: в Киеве возникла паника из-за встречи Трампа и Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru

В Киеве царит настоящая истерика из-за новости о возможной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, особенно сильно паника заметна в Telegram-каналах, связанных с администрацией президента страны.

На каналах, аффилированных с офисом президента, — настоящая истерика из-за новостей о возможной встрече Трампа и Путина, — написал Дубинский.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что Великобритания попытается помешать проведению трехсторонней встречи Путина с Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Он отметил, что Европа выступает за продолжение украинского конфликта.

Олейник считает, что европейцам совсем невыгоден успех мирных переговоров. Они, в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер-министр Кир Стармер, будут пытаться всячески сорвать переговорный процесс, добавил экс-депутат.

До этого политолог Александр Перенджиев заявил, что Москва согласится на трехстороннюю встречу лидеров России, США и Украины, если в Киеве сменится власть. По его мнению, Путин не станет договариваться с Зеленским.

Украина
США
Россия
Владимир Путин
Дональд Трамп
