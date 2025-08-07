Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 августа 2025 в 16:32

Названа страна, которая может сорвать встречу Путина с Трампом и Зеленским

Экс-депутат Рады Олейник: Великобритания может помешать переговорам по Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Великобритания попытается помешать проведению трехсторонней встречи президента России Владимира Путина с главой Белого дома Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским, выразил мнение в беседе с ОТР экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, Европа выступает за продолжение украинского конфликта.

Великобритания 100%, мы еще увидим, она все сделает, чтобы не допустить этой встречи, чтобы провести какую-то провокацию. Там вариантов тысячи для того, чтобы нагадить. Кстати, все уже склоняются к тому, что Зеленский все-таки на стороне малой родины своей, будущей. Это Великобритания, — высказался Олейник.

По словам политика, европейцам совсем невыгоден успех мирных переговоров. Они, в том числе канцлер ФРГ Фридрих Мерц и британский премьер-министр Кир Стармер, будут пытаться всячески сорвать переговорный процесс, считает Олейник.

Политолог Александр Перенджиев ранее заявил, что Москва согласится на трехстороннюю встречу лидеров России, США и Украины, если в Киеве сменится власть. По его мнению, Путин не станет договариваться с Зеленским.

