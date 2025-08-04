Зеленского предупредили о скором трибунале Медведчук: НАБУ и САП готовят материалы для трибунала над Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский привлек внимание Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в статье на портале «Другая Украина». По его словам, эти структуры уже собирают материалы для народного трибунала над президентом.

Перед Зеленским замаячит народный трибунал, материалы для которого уже собирают НАБУ и САП. И у политического клоуна сегодня уже нет возможности себя защитить, — высказался Медведчук.

Ранее в Neue Zürcher Zeitung заявили, что решение Зеленского по НАБУ обусловлено его одержимостью властью и утратой политического чутья. По мнению журналистов, украинский лидер разрывается между тем, чтобы угодить Западу, гражданам страны и ВСУ.

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что Киев «опозорился» из-за неспособности вернуть себе часть суверенитета в ситуации с НАБУ и САП. Для украинского руководства было бы лучше, если бы оно ничего не делало, считает глава РФ.