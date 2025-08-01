«Только опозорились, и все»: Путин о ситуации вокруг НАБУ и САП Путин: Киев опозорился в ситуации вокруг НАБУ и САП

Киев «опозорился», когда не смог вернуть себе часть суверенитета в ситуации вокруг специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после молебна на Валааме. По мнению российского лидера, для украинских властей было бы лучше, если бы они ничего не предпринимали.

Они попытались там что-то изменить, как-то вернуть хотя бы часть суверенитета... Как не понравилось сверху — свистнули, щелкнули, и все, сразу назад вернули. Лучше бы не делали ничего, сидели бы, извините, на одном месте ровно, и все было бы шито, крыто и гладко. Только опозорились, и все, — сказал глава государства.

Тем не менее Путин признал, что сама мысль Киева о том, чтобы вернуть себе часть суверенитета, была правильной, но реализация инициативы оказалась провальной. Он также отметил, что коррупция является общемировой проблемой, но ключевое значение имеют масштаб этого явления и решимость общества ему противостоять.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко указал, что Украина не обладает суверенитетом, это видно по инциденту с законом об антикоррупционных ведомствах. Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский подчиняется Европе, которая дает ему деньги.