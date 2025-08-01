Лукашенко указал на неполноценность Украины на фоне скандала с законами Лукашенко: ситуация с НАБУ показала, что у Украины нет никакого суверенитета

Украина не обладает суверенитетом, это видно по инциденту с законом об антикоррупционных ведомствах, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на пресс-конференции. Он отметил, что украинский лидер подчиняется Европе, которая дает ему деньги.

Какой суверенитет? Никакого суверенитета. И возмущаться не надо. Ты взял деньги, и тот, кто давал, хотел проконтролировать у тебя как у несуверенного государства, куда ты дел деньги. А куда девал? — задался вопросами Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, как сначала президент Украины Владимир Зеленский выступал за упразднение независимости антикоррупционных ведомств. Однако всего через несколько дней по указке Запада украинский лидер отказался от первоначальных намерений, пояснил президент Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Киев «опозорился», когда не смог вернуть себе часть суверенитета в ситуации вокруг специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Для украинских властей было бы лучше, если бы они ничего не предпринимали, добавил глава РФ.