Стало известно, на сколько подорожают коньки в 2026 году

Стоимость коньков увеличится на 5–10% в 2026 году по сравнению с 2025 годом, заявила «Газете.Ru» экономист Софья Благова. Она отметила, что в целом цены на этот спортивный инвентарь в торговых сетях сильно варьируются.

Коньки для начального уровня стоят от 5 до 10 тыс. рублей, среднего уровня — от 10 до 30 тыс. рублей. Для более продвинутых любителей фигурного катания представлены модели с улучшенными характеристиками, повышенной прочностью и удобством. А стоимость профессиональных коньков доходит до 70 тыс. рублей, — рассказала Благова.

Она добавила, что спортсмены покупают этот инвентарь в среднем два или три раза в год, а любители фигурного катания — не чаще раза в год. По словам эксперта, россияне чаще всего приобретают коньки брендов из Швейцарии, Италии, Канады и Австрии.

Ранее общественный деятель Дмитрий Бондарь предупредил, что в случае повреждения льда на катке его владельцы имеют право требовать возмещения ущерба. По его словам, за хулиганство на площадке нарушителя могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа или ареста.