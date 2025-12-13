Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Россияне бросились скупать зимний инвентарь

Продажи коньков в России выросли на 31%

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Продажи фигурных коньков в России выросли на 31%, тюбингов — на 12%, а санок — на 7%, выяснили аналитики «Атол», передает РИА Новости. Согласно данным из средних чеков в январе — ноябре 2025 года, спрос на фигурные коньки вырос на 31%.

Наибольший рост интереса зафиксирован в сегменте фигурных коньков: количество покупок увеличилось на 31%. Средний чек составил 4285 рублей, что на 10% выше показателей прошлого года, — сказано в сообщении.

Классические коньки тоже оказались в тренде — их покупали на 24% чаще, хотя средняя цена слегка снизилась — 3786 рублей. Тюбинги прибавили 12% в продажах при сохранении среднего чека — 1551 рубль. Более скромный рост — 7% — показали санки, они подешевели до 1389 рублей.

До этого доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова рассказала, что зимой в России наблюдается всплеск интереса к конькам. Это подтверждается более чем миллионом запросов в Сети на 2025 год. Менее популярными товарами, по ее словам, являются хоккейные шайбы и лыжи.

спорт
снег
спортсмены
коньки
