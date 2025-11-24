Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 ноября 2025 в 06:30

Составлен список самого востребованного спортинвентаря зимой

Доцент Борисова: зимой более миллиона запросов россиян приходится на коньки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Зимой в России наблюдается всплеск интереса к конькам, что подтверждается более чем миллионом запросов в Сети на 2025 год, заявила NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. Менее популярными товарами, по ее словам, являются хоккейные шайбы и лыжи.

У россиян осталось в запасе чуть более месяца, чтобы подготовиться к зимнему отдыху. Рост спроса на спортивные товары начинается с конца августа и продолжается в течение сентября. Наиболее популярными у граждан, судя по количеству запросов в 2025 году, являются коньки — на них в октябре приходится более миллиона запросов. За ними следуют шайбы, уступая лидеру 3,4%. На лыжи приходится чуть более 633 тыс. запросов, на ватрушки — около 356 тыс., клюшки — более 229 тыс., — поделилась Борисова.

Она обратила внимание, что согласно данным поиска, покупатели стали на 55% реже интересоваться коньками и на 35,7% — ватрушками, однако при этом спрос на другие товары увеличился. Например, по словам доцента, количество запросов на шайбы выросло на 10,5%, на лыжи — на 6,9%, на клюшки — на 10%, а на сноуборды — на 5,7%.

Ранее сообщалось, что средний бюджет россиян на зимний отдых составляет 21 тыс. рублей. Более половины респондентов (56%) планируют активно проводить время в парках в этом сезоне, 38% собираются посещать ярмарки, а 35% — кататься на коньках.

отдых
зима
россияне
товары
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любительница турецких сериалов с сыном пропали в Стамбуле
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 24 ноября: инфографика
В Москве задерживается ряд поездов
Командование ВСУ приняло экстренные меры для удержания Волчанска
Глава МИД Швейцарии решил посетить Москву
Вильфанд раскрыл, какой будет предстоящая зима в Москве
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 93 украинских БПЛА
Россиянам рассказали, грозит ли штраф за выбрасывание лекарств в мусорку
В Британии забили тревогу из-за того, что предстоит пережить украинцам
Названы самые пожароопасные приборы на даче зимой
Тепловой взрыв: рекордные снегопады, ледяные дожди: прогноз погоды на декабрь
Классический салат оливье: зачем нужно что-то другое? Рецепт из СССР!
В Госдуме рассказали о новой схеме мошенников с красной икрой
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбили за неделю над Россией
К чему снится птичий помет: тайный смысл и советы для мужчин и женщин
Юрист объяснил, когда придверный коврик может стать причиной штрафа
«Бесславный конец»: Пушилин о роли Зеленского в коррупционном скандале
Составлен список самого востребованного спортинвентаря зимой
«С рук не сойдет»: в Британии обрисовали будущее Зеленского
Кабмин оценит риски отмены скидок на маркетплейсах
Дальше
Самое популярное
Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом
Общество

Нужны пачка творога и горстка муки — пеку турош ташка: хрустящие венгерские конвертики с творогом

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей
Общество

Три картошки и горстка муки. Пеку молдавские плацинды: нежные картофельные лепешки с курицей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.