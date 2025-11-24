Составлен список самого востребованного спортинвентаря зимой

Зимой в России наблюдается всплеск интереса к конькам, что подтверждается более чем миллионом запросов в Сети на 2025 год, заявила NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. Менее популярными товарами, по ее словам, являются хоккейные шайбы и лыжи.

У россиян осталось в запасе чуть более месяца, чтобы подготовиться к зимнему отдыху. Рост спроса на спортивные товары начинается с конца августа и продолжается в течение сентября. Наиболее популярными у граждан, судя по количеству запросов в 2025 году, являются коньки — на них в октябре приходится более миллиона запросов. За ними следуют шайбы, уступая лидеру 3,4%. На лыжи приходится чуть более 633 тыс. запросов, на ватрушки — около 356 тыс., клюшки — более 229 тыс., — поделилась Борисова.

Она обратила внимание, что согласно данным поиска, покупатели стали на 55% реже интересоваться коньками и на 35,7% — ватрушками, однако при этом спрос на другие товары увеличился. Например, по словам доцента, количество запросов на шайбы выросло на 10,5%, на лыжи — на 6,9%, на клюшки — на 10%, а на сноуборды — на 5,7%.

Ранее сообщалось, что средний бюджет россиян на зимний отдых составляет 21 тыс. рублей. Более половины респондентов (56%) планируют активно проводить время в парках в этом сезоне, 38% собираются посещать ярмарки, а 35% — кататься на коньках.