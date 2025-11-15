Названа сумма, которую россияне планируют потратить на зимний отдых

Россияне в среднем готовы выделить на зимний отдых 21 тыс. рублей, передает ТАСС. Эксперты «Авито» рассказали агентству, что более половины опрошенных (56%) собираются в этом сезоне активно гулять в парках, 38% — посещать ярмарки, а 35% — кататься на коньках.

Уложиться в 10 тыс. рублей рассчитывают лишь 28%. Бюджет от 10 до 25 тыс. рублей закладывают 36% россиян, от 25 до 50 тыс. рублей — 23%. А 10% уверены, что потратят больше полусотни тысяч рублей, — говорится в статье.

Известно, что 16% опрошенных хотят поехать в зимнее путешествие. Так, 32% планируют отправиться на загородные базы отдыха, 21% — кататься на горных лыжах или сноуборде, а 16% — рыбачить.

Ранее вице-президент Ассоциации предприятий туристской индустрии Анна Баранова посоветовала россиянам откладывать часть дохода на отдельный счет для накопления средств на отпуск. По ее мнению, начинать копить лучше заранее, минимум за полгода до поездки.

Тем временем Египет стал самым популярным направлением для российских туристов в преддверии новогодних праздников. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что также спросом пользуются путевки в Объединенные Арабские Эмираты и страны Азии. Он подчеркнул, что существуют и более удаленные направления, демонстрирующие высокую динамику: Мальдивы, Шри-Ланка, Куба и Индонезия.