В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники Член РСТ Горин: Египет стал лидером при выборе путешествий россиян на Новый год

Египет стал самым популярным направлением для российских туристов в преддверии новогодних праздников, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, также спросом пользуются путевки в Объединенные Арабские Эмираты и страны Азии.

Зимний отпуск уже давно спланирован. Пик продаж путевок по России обычно с 10 ноября по 10 декабря — внутренние путешествия бронируются позже, чем международные. Поездки за границу в этом году на новогодние праздники бронировались в июле и августе. Этому способствовал окрепший рубль, возвращение отложенного спроса и увеличение авиационной перевозки. Среди международных направлений в лидерах Египет. Далее следуют Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Китай и Турция, — поделился Горин.

Он подчеркнул, что существуют и более удаленные направления, демонстрирующие высокую динамику: Мальдивы, Шри-Ланка, Куба и Индонезия. По его словам, средний чек на отпуск значительно варьируется и составляет от 250 до 450 тыс. рублей на двоих за неделю.

Ранее вице-президент Ассоциации предприятий туристской индустрии Анна Баранова посоветовала россиянам откладывать часть дохода на отдельный счет для накопления средств на отпуск. По ее мнению, начинать копить лучше заранее, минимум за полгода до поездки.