Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 14:51

В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники

Член РСТ Горин: Египет стал лидером при выборе путешествий россиян на Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Египет стал самым популярным направлением для российских туристов в преддверии новогодних праздников, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. По его словам, также спросом пользуются путевки в Объединенные Арабские Эмираты и страны Азии.

Зимний отпуск уже давно спланирован. Пик продаж путевок по России обычно с 10 ноября по 10 декабря — внутренние путешествия бронируются позже, чем международные. Поездки за границу в этом году на новогодние праздники бронировались в июле и августе. Этому способствовал окрепший рубль, возвращение отложенного спроса и увеличение авиационной перевозки. Среди международных направлений в лидерах Египет. Далее следуют Таиланд, Вьетнам, ОАЭ, Китай и Турция, — поделился Горин.

Он подчеркнул, что существуют и более удаленные направления, демонстрирующие высокую динамику: Мальдивы, Шри-Ланка, Куба и Индонезия. По его словам, средний чек на отпуск значительно варьируется и составляет от 250 до 450 тыс. рублей на двоих за неделю.

Ранее вице-президент Ассоциации предприятий туристской индустрии Анна Баранова посоветовала россиянам откладывать часть дохода на отдельный счет для накопления средств на отпуск. По ее мнению, начинать копить лучше заранее, минимум за полгода до поездки.

Читайте также
Достопримечательности Ессентуков: куда сходить и что посмотреть
Семья и жизнь
Достопримечательности Ессентуков: куда сходить и что посмотреть
Салат «Новогодний серпантин» — с ума сойти какой вкусный: готовим праздничный стол без мороки, нервов и кучи времени
Общество
Салат «Новогодний серпантин» — с ума сойти какой вкусный: готовим праздничный стол без мороки, нервов и кучи времени
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Россия
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Дмитров: куда сходить и что посмотреть за один день
Семья и жизнь
Дмитров: куда сходить и что посмотреть за один день
Таксист обратился к Карлу III насчет неоплаченной поездки экс-главы МИД
Европа
Таксист обратился к Карлу III насчет неоплаченной поездки экс-главы МИД
отпуск
праздники
россияне
путешествия
поездки
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвал лучшую меру профилактики пневмонии
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 13 ноября, фото, видео
Хинштейн раскрыл последствия удара по Льгову
«Ни уныния, ни депрессии»: потерявший руки и ноги боец СВО о своем пути
Эксперт предупредил о новой схеме мошенничества с нейросетями
Подозреваемая в растрате депутат лишилась участков под застройку коттеджей
Киберэксперт ответил, безопасно ли привязывать электронную почту в WhatsApp
Украине предрекли самую опасную зиму с 2022 года
В Госдуме ответили на слухи об обязательном переносе домовых чатов в MAX
В российском регионе ввели новую систему вызова врача на дом
Автоэксперт объяснил, что делать если машина не готова к снегу
Новое исследование ДНК Гитлера выявило у него синдром Каллмана
В РСТ рассказали, в каких странах россияне проведут новогодние праздники
Морпехи Каспийской флотилии передали Путину подарок
Путин потребовал восстановить справедливость для защитников Донбасса
Канапе «Средиземноморский микс»: готовим простую закуску за 15 минут!
Крутой поделился подробностями 30-летнего брака
Экономист нашел связь между ценами на борщевой набор и скоростью инфляции
Товстик не теряет надежды отбить мужа у экс-подруги Дибровой
Диетолог раскрыла, кому лучше ограничить употребление икры
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.