10 ноября 2025 в 12:28

Россиянам рассказали, как легко накопить деньги на отпуск

Финэксперт Баранова: можно переводить часть дохода на отдельный счет для отпуска

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россиянам следует переводить часть дохода на отдельный счет, чтобы накопить деньги на отпуск, заявила NEWS.ru финансовый директор, вице-президент АПЭТ по финансам Анна Баранова. По ее словам, лучше всего заранее начинать формировать накопления, как минимум за полгода до планируемого отдыха.

Отпуск — это прекрасная пора, которой хочется насладиться. Нужно подготовиться к тратам на отпуск заранее, хотя бы за шесть месяцев, чтобы поездка не загнала в долги и не омрачила отдых. Первое, что нужно сделать, это определить бюджет. Цели должны быть реалистичными. Нужно откладывать на отпуск какую-то часть текущего заработка. Например, 10% мы откладываем ежемесячно за полгода до наступления отпуска в зависимости от того, какой бюджет мы определили. Важно применять удобные инструменты. Например, можно создать отдельный счет для отпуска и сразу переводить туда часть дохода, — пояснила Баранова.

Она добавила, что сумму удобнее разбить на несколько ключевых категорий расходов. По словам Барановой, в список основных статей затрат обычно входят транспорт, проживание, питание, развлечения и подарки. Финэксперт отметила, что для точного подсчета и контроля движения к цели лучше не полагаться на примерные расчеты.

Бюджет лучше разбить на категории, чтобы ничего не забыть и чтобы было проще управлять финансами. Например, категории могут включать расходы на транспортировку, проживание, питание, развлечения, подарки и непредвиденные расходы. Также стоит учесть медицинскую страховку. Исходя из текущих доходов и расходов, мы можем понять, сколько нам нужно откладывать, чтобы накопить нужную сумму. Лучше всего не считать на коленке, а сделать себе файл в Excel или Google Docs для более точного контроля нашего движения к цели, — резюмировала Баранова.

Ранее экономист Марина Карп заявила, что наиболее невыгодным месяцем для отпуска в 2026 году станет январь, поскольку в нем всего 15 рабочих дней. По ее словам, доход сотрудника будет складываться только из зарплаты за фактически отработанные дни и отпускных. Она отметила, что длинные новогодние выходные не учтут.

