18 декабря 2025 в 11:16

Аналитик раскрыл зарплату Деда Мороза

Аналитик Чернов: в сезон Дед Мороз зарабатывает 185 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В праздничный сезон Дед Мороз зарабатывает 185 тыс. рублей, рассказал «Финансам Mail» аналитик Владимир Чернов. Он отметил, что Снегурочка получает чуть меньше.

Аналитик рассказал, что внучка и помощница Деда Мороза зарабатывает около 180 тыс. рублей. По его словам, за две недели декабря персонажи могут превратиться в самых востребованных фрилансеров.

Чернов подчеркнул, что выезд символа Нового года на дом может стоить от 5 тыс. до 7 тыс. рублей. В праздничную ночь цены поднимаются, Деды Морозы могут получить около 13–20 тыс. за час работы.

Ранее психолог Наталья Каверзина рассказала, что вера в Деда Мороза развивает воображение и творческое мышление у ребенка. По словам специалиста, это укрепляет его убеждение в том, что в мире существуют чудеса и добро.

