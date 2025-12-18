Новый год-2026
В России рекордно сократилось число «экстремальных трудоголиков»

В России на 13% снизилось число сотрудников, работающих более 40 часов в неделю

В России отмечено устойчивое снижение числа работающих сверх установленной нормы сотрудников, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата. За год доля работников, чья рабочая неделя превысила 40 часов, уменьшилась на 13%.

В третьем квартале текущего года больше нормы работали 2,48 млн человек. Среди «экстремальных трудоголиков» отмечен наибольший спад. Число тех, кто работал более 51 часа в неделю в июле–сентябре, составило 546 тыс. Это наименьший квартальный показатель с 2016 года.

Ранее специалист Минздрава России Иван Розанов предупредил, что работа в период отпуска мешает восстановлению сил, а также повышает уровень стресса и грозит профессиональным выгоранием. По его словам, даже мелкие задачи не дают мозгу «перезагрузиться», что является прямой дорогой к раздражительности и утрате интереса к профессии. Постоянная готовность отвечать на сообщения по работе мешает расслабиться, портит сон и может спровоцировать тревожность или депрессию.

HR-эксперт Юлия Ничуговская сообщила, что гибридный формат работы станет стандартом в 2026 году. По ее словам, работодатели начнут оценивать выполненные задачи, а не время, проведенное за компьютером. Специалист также отметила, что использование ИИ для выполнения рабочих задач станет еще более распространенным. По ее словам, со временем нейросети превратятся в такой же обыденный инструмент как калькулятор.

