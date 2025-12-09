Юрист объяснил, кому выгодно повышение лимитов сверхурочной работы

Повышение лимитов сверхурочной работы в первую очередь выгодно работодателю, рассказал НСН директор департамента юридической практики по трудовому праву SuperJob Александр Южалин. Он отметил, что показатель планируется увеличить в два раза.

Больше плюсов здесь будет для работодателя, потому что многие сейчас сталкиваются с острым дефицитом кадров. Это может дать возможность эту проблему как-то решить. Для работников тоже здесь будут преимущества, потому что сверхурочная работа оплачивается выше, — рассказал Южалин.

Юрист отметил, что некоторые работодатели могут злоупотреблять новыми показателями. По его словам, без согласия работника привлечь его к сверхурочной работе нельзя, также дополнительный труд не должен негативно сказываться на здоровье.

Ранее сообщалось, что работодателям могут назначить штраф до 50 тыс. рублей, если сотрудники отработают более 120 часов сверхурочно за год. Для ИП и должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а для организаций — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.