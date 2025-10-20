В Крыму повысили лимит на продажу бензина В Крыму повысили суточный лимит на покупку бензина до 30 литров

В Крыму увеличен суточный лимит на приобретение бензина до 30 литров на одно транспортное средство, сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале. Ранее этот лимит составлял 20 литров.

Увеличен суточный лимит отпуска топлива — теперь он составляет 30 литров на машину, — говорится в сообщении.

Также, по его словам, было увеличено количество заправок, где топливо доступно в свободной продаже. Например, если 19 октября их было 93, то к 20 октября их число возросло до 130.

Ранее на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже был зафиксирован исторический максимум цены на автомобильный бензин марки АИ-92. При этом бензин АИ-95 и различные виды дизельного топлива показали снижение цен. Стоимость АИ-92 достигла 74,262 тыс. рублей за тонну, в то время как цены на АИ-95 и дизельное топливо снизились.

До этого президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин предложил ввести потолок цен на топливо на автозаправках в России. С такой инициативой он обратился к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому. Шапарин считает, что цену на топливо нужно контролировать с помощью ценового индекса, чтобы она не превышала среднюю по региону с учетом уровня инфляции.