16 октября 2025 в 16:49

Бензин АИ-92 установил новый исторический рекорд в России

Биржевая стоимость АИ-92 обновляет исторический максимум второй день подряд

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Биржевая цена автомобильного бензина марки АИ-92 продолжает устанавливать новые рекордные значения, на торгах 16 октября стоимость этой марки бензина повысилась на 0,04%, достигнув исторического максимума в 74,262 тыс. рублей за тонну, говорится в данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Это уже второй день подряд, когда фиксируется рекордный уровень цены.

В то же время бензин АИ-95, рассчитанный по территориальному индексу европейской части России, подешевел на 0,42%. Его стоимость составила 80,126 тыс. рублей за тонну.

Снижение цен также наблюдалось на различные виды дизельного топлива. Летняя марка дизеля подешевела на 0,53%, достигнув 72,942 тыс. рублей за тонну. Межсезонное дизельное топливо упало в цене на 0,61% до 69,955 тыс. рублей, а зимнее — на 0,11% до 77,596 тыс. рублей за тонну.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько говорил, что на автозаправочных станциях страны увеличилось количество случаев реализации некачественного топлива. Он пояснил, что производители горючего перешли к массовой экономии на качестве продукции. Эта ситуация вызвана отсутствием возможности дальнейшего повышения цен, а также сложившимся дефицитом в некоторых регионах.

