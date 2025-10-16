Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках Союз автосервисов России: на заправках начали продавать разбавленный бензин

На российских автозаправочных станциях фиксируется рост случаев продажи некачественного разбавленного топлива, сообщил глава Союза автосервисов России Юрий Валько в интервью НСН. По его словам, производители начали массово экономить на качестве горючего из-за невозможности дальнейшего повышения цен и дефицита в отдельных регионах.

Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах. Но здесь нет достоверных фактов, — говорится в заявлении.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что дефицит бензина в России затрагивает исключительно независимые автозаправочные станции. По его словам, вертикально интегрированные нефтяные компании работают в нормальном режиме, а ограничения продаж на отдельных АЗС связаны с экономическими факторами, а не с реальным недостатком топлива.

Кроме того, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что повышение стоимости бензина в стране имеет временный характер и обусловлено факторами предложения. По ее словам, правительственные меры будут способствовать стабилизации положения на топливном рынке.