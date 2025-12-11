Тот случай, когда соус улучшает любое блюдо: подаем с мясом, пельменями, да просто с сосисками и яйцами — обычный майонез теперь не заходит

Тот случай, когда соус улучшает любое блюдо: подаем с мясом, пельменями, да просто с сосисками и яйцами — обычный майонез теперь не заходит. Чтобы подчеркнуть вкус любого блюда, подайте к нему домашний соус тартар. Приготовить его просто, а результат превосходит любой магазинный вариант.

Для его приготовления вам понадобится: 100 граммов майонеза, 100 граммов сметаны, 1 варёный яичный желток, 1 чайная ложка горчицы и 2–3 солёных огурчика.

Как приготовить: в глубокой миске смешайте в равных пропорциях майонез и сметану. Варёный желток разотрите вилкой и добавьте к соусу. Введите горчицу. Солёные огурцы мелко натрите на тёрке или нарежьте мельчайшим кубиком и добавьте в смесь. Тщательно всё перемешайте. При необходимости досолите (учитывая солёность огурцов и майонеза). Готовый соус уберите в холодильник минимум на 30 минут, чтобы вкусы соединились. Подавайте соус охлаждённым — он идеально раскроет вкус ваших блюд.

